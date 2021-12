Un policier rouennais participe à l'un des triathlons les plus durs du monde

L'ironman d'Embrun dans les Hautes-Alpes. Si le nom ne dit rien à monsieur tout le monde, il est bien connu dans le milieu du triathlon. L'Ironman est la version longue d'un triathlon, et celui qui est organisé tous les ans, au 15 août, à Embrun, passe pour être l'un des plus durs au monde. Au programme : 3,8km de natation, 188km de course vélo dans un parcours qui compte 5000 mètres de dénivelé positif et enfin 42,195km de course à pied. Faut-il être fou pour tenter l'expérience ? Juste très motivé. Et la motivation ce n'est pas ce qui manque à Georges De Araujo, policier de nuit à Rouen, qui a décidé d'y participer cette année.

"Un exploit à faire pour mes 40 ans"



Ce membre de l'équipe de France de police est un habitué des marathons : ceux de New-York, Chicago, Monaco ou encore Barcelone l'ont vu courir dans leurs rangs. Il a même obtenu le titre de vice-champion d'Europe police à Prague l'année dernière. Policier de nuit depuis plus de dix ans, il s'est d'abord lancé dans le sport pour son confort personnel et psychologique "Travailler de nuit, dans la police est dur. Faire du sport était pour moi une soupape de sécurité, un moyen de décompresser." De simple hygiène de vie, la pratique sportive est devenue pour lui une véritable passion. "Pour mes 40 ans j'ai voulu me lancer un défi en m'inscrivant pour cet ironman, réputé pour être très dur. Il est mythique."

Entré dans la police en 1992 il s'entraîne pour faire partie de l'équipe du commissariat. "On m'a répondu que je n'y arriverai jamais, à l'époque j'étais en surcharge pondérale, j'ai voulu prouver que j'en étais capable et me suis entrainé dur." Et les efforts ont payé puisque à défaut d'intégrer l'équipe du commissariat le policier rouennais intègre l'équipe de France qui l'a amené à courir de nombreux marathons.

Entre un marathon et ce triathlon longue distance la différence est néanmoins sensible. Pour être en mesure de participer, ce mordu de course n'a pas ménagé ses efforts. "Je n'ai jamais monté de col en vélo de ma vie, cela va être une grande aventure !" sourit-il, loin d'être effrayé. Sans compter qu' il ne nageait pas avant cette année ! Un détail. Pas de quoi le faire renoncer. "La course à pied reste mon sport de prédilection mais j'aime essayer d'autres disciplines". Depuis quatre mois il s'entraîne donc à raison de 20 heures par semaine. "Je veux prouver à ma famille et mes amis que l'on peut avoir quarante ans, travailler de nuit et être capable de faire un ironman. C'est aussi un moyen de véhiculer une image positive de la police."

Le coup d'envoi sera donné le 15 août à 6h. Si Georges De Araujo réussit à terminer l'ironman d'Embrun, il aura atteint son objectif.