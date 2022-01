Il fuit devant la police à Darnétal

Le véhicule de la police secours effectuait une patrouille, route de la Lombardie à Darnétal, samedi 27 août, vers 18h15 quand il a remarqué une voiture dont un des feux est défectueux. Les policiers tentent alors de contrôler la Renault, mais le conducteur, loin de s'arrêter, prend la fuite. Après avoir sillonné Darnétal et Rouen, pour échapper aux véhicules de police, sans succès, l'individu a été interpellé. "J'ai eu peur de l'uniforme je me suis donc enfui" a-t-il répondu. Il est apparu par la suite que celui-ci était recherché pour purger une peine de deux mois de prison. L'homme, âgé de 25 ans, a été emmené à l'hôtel de police et a été reconvoqué pour délit routier.