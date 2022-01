Concours Normandie Bulle : derniers jours

Que l'on se voit plus scénariste ou dessinateur de BD ce concours amateur de Normandie Bulle est l'occasion pour les amateurs du genre de montrer de quoi ils sont capables. Le concours porte cette année sur la Ville Hantée. La date limite de participation est fixée au jeudi 1er septembre. Il ne reste plus que quelques jours pour rendre ses planches. Le jury rendra son verdict durant le week-end du Festival Normandie Bulle qui se tiendra à Darnétal les samedi 24 et dimanche 25 septembre prochain.