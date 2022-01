Un cube de béton pousse sur le parvis de la cathédrale de Rouen

Ils étaient venus voir la cathédrale mais leur regard s’est heurté irrésistiblement au cube de béton en formation, situé à quelques mètres seulement du superbe porche multiséculaire. Comme tant d’autres, ces touristes du Gard peinent à cacher leur incompréhension face à l’imposant chantier de l’espace Claude Monet-Cathédrale. “Mais pourquoi construisent-ils ce machin ?”, s’exclame l’un d’eux.

Le “machin”, successeur du feu Palais des Congrès (1976-2010), étonne. Les Rouennais, eux, lassés par les rivalités politiques qui ont entretenu des années de revirements et de faux espoirs quant à l’avenir de la place de la Cathédrale, attendent le printemps 2012 et la fin des travaux pour juger.

Le chantier, débuté en novembre 2010 après sept mois de déconstruction de l’ancien Palais des Congrès, avance aujourd’hui à bon rythme. “Nous sommes dans les délais, le planning est bien tenu”, affirme Xavier Dufour, le conducteur de travaux principal duconstructeur Léon Grosse. Vingt-cinq ouvriers s’affairent dans cet univers de béton armé. Le troisième niveau (deuxième étage), où se trouveront les premiers appartements, a pris forme. Et là, côté place, la vue vous coupe le souffle. Si proche, la cathédrale, majestueuse, semble à portée de main. Depuis le cinquième étage, tout en haut, les futurs propriétaires pourront se targuer de posséder sans aucun doute la plus belle perspective de Rouen. Ce dernier étage, justement, devrait voir le jour à la fin de l’année. “Il nous faut un mois pour construire un niveau”, précise M. Dufour.

Invisibles du grand public, les deux étages de parking souterrain, réservés aux futurs locataires, sont eux aussi bien avancés. Pour “redonner des assises” au bâtiment, il a fallu placer 220 pieux métalliques, enfoncés entre 15 et 20 mètres sous terre. L’autre originalité du chantier a été d’intégrer dans la nouvelle structure certains éléments de bâti pré-existants. Ainsi, la magnifique façade XVIe siècle de l’Hôtel Romé, classée aux monuments historiques, est en cours de restauration. Elle sera visible dans la future cour pavée accessible au public via un passage piéton conservé sous le bâtiment, et reliant la rue des Carmes et la rue Saint-Romain.

Immeuble de standing

Nul doute, certains se sentiront sûrement comblés par l’espace Claude Monet-Cathédrale. Ce sont les futurs propriétaires et les commerçants qui s’y installeront.

“Tout est déjà vendu”, se réjouit Eric Dutilleul, directeur de l’agence régionale de Nacarat, maître d’ouvrage du projet. “En moins de dix mois, tout a trouvé preneur entre 3 000 et 6 000 €/m2. Quelqu’un a même acheté 300 m2 pour se faire un appartement”. Nouvelle preuve, si besoin était, que les investisseurs ont flairé la bonne affaire : tout le rez-de-chaussée et le premier étage - soit 2 500 m2 dédiés au commerce - a été vendu à un même groupe. Un à cinq magasins, selon la stratégie de l’acquéreur mystère, verront le jour au pied de la cathédrale.





L’impossible espoir d’un espace vert

Le parvis de la cathédrale semble frappé par une étrange malédiction. Retour sur 35 ans de tumultes.

En 1976, le bâtiment des Mutuelles Unies, bâti au XIXe siècle dans le style pompeux de l’époque, disparaît au profit d’une “verrue” : le Palais des Congrès, monstre de béton voulu par Jean Lecanuet. En 1996, il est fermé à la suite de problèmes de sécurité. Seuls quelques commerces et services de la Chambre de commerce y demeurent, jusqu’en 2002. Parallèlement, le Crédit lyonnais, propriétaire du bâtiment, est au bord de la faillite et doit s’en débarrasser. “De 1998 à 2001, j’ai réfléchi à ce que l’on pouvait faire à la place”, se souvient Yvon Robert, maire (PS) de Rouen à l’époque. Jean Nouvel, H&M, Virgin : certains tentent d’imaginer un projet. “J’imaginais aussi des espaces verts ou une grande serre”, glisse l’ancien maire.

Tout s’accélère en 2001. Pierre Albertini (centriste), qui a pris la mairie, veut “redonner vie au Palais des Congrès”. Son idée : des logements, des commerces et un petit espace de congrès. “J’y tenais. C’était important qu’il y en ait un en cœur de ville”, se souvient-il. L’architecte Jean-Paul Viguier propose un premier projet : un immeuble massif en verre et acier. Le projet déplaît, doit être revu et est attaqué en justice par Yvon Robert. Les élections municipales de 2008 remettent une nouvelle fois tout en cause.

Les socialistes évoquent l’idée d’un jardin et lancent, une fois au pouvoir, une consultation citoyenne. Les Rouennais s’expriment : ils veulent des espaces verts. Sauf que... Un plan de sauvegarde du centre-ville, datant des années 1970, impose la présence d’un “volume” à cet endroit. Deuxième couac : un investisseur privé a déjà racheté le lieu. L’équipe de Valérie Fourneyron doit trouver un “compromis” : ce sera l’actuel projet. Sans salle de congrès, mais avec un belvédère pour permettre au public d’admirer la vue. Une maigre consolation.

Repères

En chiffres 47 logements, 2 500 m2 de surface commerciale , 10 000 m2 de planchers, 18 000 m2 de murs, 6 000 m3 de béton, 50 000 heures de travail, 25 ouvriers.

L’architecte L’espace Claude Monet est signé Jean-Paul Viguier. Il est l’auteur, entre autres, de la médiathèque de Reims, cube de verre situé face à... la cathédrale.

Belvédère L’entrée spécifique sera située dans le passage piéton conservé entre la rue des Carmes et la rue Saint-Romain. Il sera situé tout en haut du bâtiment.

Pierre Un parement de pierre claire couvrira les murs extérieurs de l’édifice, pour qu’il “s’intègre mieux” à son environnement. Les derniers étages seront couverts de zinc.

Thomas Blachère