Rouen : visitez le chantier des clochetons

C'est une occasion unique de voir de près ces chefs-d'œuvres de la cathédrales que sont les clochetons. Les derniers morceaux des clochetons sont en ce moment en train de descendre de la flèche de Notre-Dame de Rouen, mais les ouvriers sont déjà en pleine restauration au Hangar 108. Le chantier sera ouvert cet été au public et accueillera également une exposition sur Ferdinand Marrou, le créateur de ces clochetons.

Pratique. Le hangar 108 sera ouvert de 4 au 31 juillet (excepté le 14 juillet) et à partir du 22 aoput, du mardi au jeudi de 14h à 17h. Des visites guidées sont proposées par l'office de tourisme les

mercredi 6, 13, 20 et 27 juillet ainsi que les 24 et 31 août à 15h. Réservations obligatoires auprès de l'office de tourisme au 02 35 89 60 70.