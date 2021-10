Rouen : pourquoi la Crea va bâtir son nouveau siège sur les quais rive gauche

Par quel miracle débourser 25 millions d'euros hors taxe peut-il faire gagner de l'argent ? Ce montant, c'est ce que coûtera la construction du futur siège de la Communauté d'agglomération, à l'endroit de l'actuel Hangar 108, rive gauche. Il sera rasé pour laisser place à un bâtiment de 9 000 mètres carrés sur cinq ou six niveaux, dans le style des hangars portuaires.

Il sera à énergie positive, annonce la Crea. Autrement dit, il devrait générer de l'énergie. Couplé à la revente des locaux de la rue de l'Avalasse, la location de ceux situés au-dessus de la TCAR, au Théâtre des Arts, et le départ du Vauban (où la Crea paye un loyer), "nous devrions rentabiliser l'investissement au bout de vingt ans", estime Frédéric Althabe, directeur général de la Crea. "Puis économiser deux millions par an".

Autre avantage : la rationnalisation du travail au sein des services. Car en réunissant 350 agents dans les futurs locaux - le Norwish House, avenue Flaubert, qui accueille 220 agents, sera conservé -, la structure administrative de la communauté d'agglo gagnera en fluidité.

L'architecte désigné à la rentrée

Les travaux pourraient être lancés en janvier 2015 pour un déménagement espéré deux ans plus tard. Actuellement, cinq architectes planchent sur le projet : Artefact, Lacaton & Vassal, Jacques Ferrier, Office for Metropolitan Architecture (OMA, Rotterdam) et Baumschlager (Autriche). Le lauréat sera choisi en septembre, avant que le conseil communautaire ne donne son aval

définitif courant octobre. "Ce projet, évoqué depuis deux ans, doit aussi marquer le lancement de la reconquête de ce quartier, le futur quartier Flaubert", conclut Frédéric Althabe.