La nature de retour en 2013 sur la presqu'île Rollet

L’ancienne "île noire" est promise à un avenir tout vert. Rattachée à la rive gauche de la Seine au XIXe siècle et surnommée “l’île au charbon” jusqu’en 1980, la presqu’île Rollet va se métamorphoser, jusqu’à devenir... le nouveau poumon verdoyant de Rouen. Deuxième étape - après la construction du 106 - de l’immense projet d’éco-quartier Flaubert porté par la Crea, le chantier se mettra en place en février.

Une butte boisée

“L’objectif est d’y créer une île naturelle offrant une longue promenade de deux kilomètres depuis le pont Guillaume Le Conquérant”, détaille Bernard Jeanne, conseiller communautaire à la Crea en charge de l’aménagement du futur éco-quartier. Utilisée comme plateforme charbonnière durant près d’un siècle, la presqu’île devra être purgée des résidus de charbon. “Nous voulions qu’ils soient traités sur place, poursuit Bernard Jeanne. Ils seront donc enfouis sur la presqu’île”. Par dessus, une longue butte boisée verra le jour. Il faudra acheminer, par barges, des tonnes de terre fraîche. “L’autre difficulté consiste à reconstituer les bords de Seine, très endommagés”.

Au printemps 2013, sauf retard, la presqu’île s’ouvrira aux promeneurs. Elle se composera alors de trois espaces : une promenade en bord de fleuve et le long de rails, “afin de rappeler l’histoire industrielle des lieux”, un petit bois et des pelouses de détente. Symbole d’une “agglomération qui se tourne vers la Seine”, la presqu’île fera face au futur éco-quartier Luciline sur la rive droite et s’inscrira dans la continuité du projet des quais bas rive gauche. Symbole d’une agglomération en mutation, elle deviendra de surcroît, lorsque les logements verront le jour à partir de 2015, le “jardin” de l’éco-quartier Flaubert.

Le projet, facturé 11 millions d’euros, est réalisé par les agences Jacqueline Osty, Attica, Iosis et Burgeap. La Crea pourrait également faire construire un belvédère au bout de la presqu’île.

Visuels Osty/La Crea

Photo Tendance Ouest Rouen