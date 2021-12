Un Parc des expositions de Rouen "digne de ce nom" en 2015

“Nous allons enfin avoir un équipement digne de ce nom”, se réjouit aujourd’hui Carine Fouquier, directrice de Rouen Expo Evénements, ex-Comet, la société exploitant les 22 000 m2 du complexe événementiel (auxquels il faut ajouter 20 000 m2 en extérieur). En décembre, un vaste chantier de modernisation sera lancé. Il doit durer deux ans. La Crea, propriétaire des lieux, va débourser près de dix millions d’euros pour offrir un nouveau visage à son Parc Expo. Il faut dire qu’elle a fait du développement du tourisme d’affaires l’une de ses priorités.

Plus moderne, plus lumineux

Mis à part le hall numéro 1, ouvert en 2001, tous les autres espaces d’exposition-séminaire, mais aussi les six salles de réunion, l’accueil du public, la façade extérieure et le bâtiment administratif (reconstruit totalement), vont subir une jolie cure de jouvence. Déploiement de nouvelles technologies, création de puits de lumière et de baies vitrées “pour améliorer le confort visuel”, selon Philippe Caltot, chargé d’opération à la Crea, mise aux normes accessibilité, amélioration de l’isolation, “relooking” architectural : la liste des travaux est longue.

A noter l’apparition d’un auditorium rétractable de 350 places assises en gradins, permettant l’organisation de congrès de 500 personnes grâce à 150 autres places en parterre. Il suffira de “ranger” la structure pour recréer en zone d’exposition. “La demande est très forte pour ce format. Ce sera très fonctionnel”, explique Carine Fouquier. Un auditorium “complémentaire”, selon elle, avec le futur Palais des congrès que va construire la Matmut à Rouen. D’ailleurs, la Crea a pris en compte l’arrivée de ce projet privé avant de se lancer dans la rénovation de son Parc des expositions.

Avec 80 événements par an et un tiers de son activité réalisé grâce aux congrès professionnels, celui-ci “possède l’un des taux d’occupation les plus élevés” de province, assure Carine Fouquier. La métamorphose des halls 7 et 8, aujourd’hui sous-utilisés, doit permettre d’améliorer ces scores.

En attendant, la vie continue. Les travaux, réalisés en plusieurs phases, permettront la tenue des grands rendez-vous annuels, dont la très populaire Foire internationale de Rouen.