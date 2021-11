Découvrez les clochetons au Hangar 108

L'atelier de restauration des clochetons est ouvert aux visites, en partenariat avec la Ville de Rouen, pour le public et les scolaires. Ce hangar abrite également une exposition sur Ferdinand Marrou, créateur des clochetons, qui permettra au public de s’initier sur son oeuvre majeure (panneaux explicatifs et croquis de l’artiste).

Le Hangar 108 ouvrira ses portes du 4 au 31 juillet (excepté le 14 juillet), puis à partir du 22 août, du lundi au jeudi de 14h à 17h. Par ailleurs, des visites guidées (sur inscription à l’office de tourisme) auront lieu les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet ainsi que les 24 et 31 août à 15h. Ces visites dureront environ une heure.

Hors vacances scolaires, le hangar sera visitable par les groupes scolaires sur inscription.

Pratique. Hangar 108, situé sur les quais de Seine rive gauche. Renseignements : 02 32 08 13 90. Réservation visites scolaires de Rouen : 02 32 08 31 05