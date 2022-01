Billets, abonnements et réductions au Théâtre des Arts : comment ça marche ?

La billetterie de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie a fait sa rentrée le 29 août dernier. Il est désormais possible de s’abonner ou de réserver des places pour différents concerts. Vous pouvez acheter des places individuelles dès le premier jour du mois qui précède le spectacle. Par ailleurs, des tarifs spécifiques sont pratiqués.

Pour les spectacles labellisés “en famille”, une réduction de 40 % est accordée aux familles d’au moins deux personnes dont un jeune de moins de 16 ans et deux adultes au maximum. Les jeunes de moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte, bénéficient d’une réduction de 50 %. Les lycéens, étudiants de moins de 30 ans et les demandeurs d’emplois se voient accorder 25 % de réductions et peuvent, dans la limite des places disponibles, obtenir une place pour 5 €, 15 minutes avant le début du spectacle.

La billetterie du Théâtre des Arts, rue Jeanne d’Arc, est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 14h à 17h. Réservations possibles par téléphone au 0 810 811 116.