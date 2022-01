Opéra de Rouen : les incontournables du début de saison

La programmation a été pensée pour satisfaire tous les goûts. Elle s’articulera autour de grands moments de cette saison 2011-2012. Retrouvez ci-après les rendez-vous incontournables du Théâtre des Arts, de septembre à janvier 2012.



. Concert d’ouverture, autour des œuvres des compositeurs européens Kodaly, Rota et Tchaïkovski, vendredi 9 septembre, à 20h et dimanche 11 septembre, à 16h, Théâtre des Arts.

. Autour de Benjamin Britten : The Golden Vanity (chant), vendredi 30 septembre, à 19h30, samedi 1er octobre, à 15h et 19h30, dimanche 2 octobre, à 16h, Théâtre des Deux Rives ; The Turn of the Screw (opéra), mercredi 5 octobre et vendredi 7 octobre, à 20h, Théâtre des Arts ; Les illuminations (concert symphonique), jeudi 6 octobre, à 20h, Théâtre des Arts.

. Red Waters (opéra de musique actuelle), création mondiale par Lady and Bird, vendredi 4 novembre à à 20h30, samedi 5 novembre, à 19h30 et dimanche 6 novembre, à 16h, Théâtre des Arts.

. Héros ordinaire (danse) par la Compagnie de Sylvain Groud, mercredi 9 novembre, à 20h30, une rencontre avec l’équipe artistique est prévue à l’issue de la représentation, jeudi 10 novembre, à 20h30, Théâtre des Arts.

. Ultimes ballades de Robert Schumann (vocal) par l’orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie et le chœur Accentus, vendredi 9 décembre, à 20h, Théâtre des Arts.

. Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns (concert), dimanche 11 décembre, à 16h, Théâtre des Arts.

. Recital d’Inva Mula (concert caritatif) autour des grands airs d’opéra de Bellini, Donizetti et Rossini, vendredi 16 décembre, à 20h, Théâtre des Arts.

. Roméo et Juliette (danse), par Thierry Malandain et le Ballet Biarritz, vendredi 6, à 20h, et dimanche 8 janvier 2012, à 16h, Théâtre des Arts.