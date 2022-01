Le Théâtre des Arts, c’est aussi...

A côté des grands événements programmés dans le cadre de cette nouvelle saison, de nombreux concerts et animations sont proposés par le Théâtre des Arts.

. Airs de concert de Mozart (vocal), vendredi 23 septembre, 20h, aux Vikings d’Yvetot.

. Lachrymae de Benjamin Britten (musique de chambre), samedi 8 octobre, 19h30, Théâtre des Arts.

. Une petite histoire de l’opéra (vocal) de Laurent Dehors, mercredi 12 octobre, 19h, Théâtre des Arts.

. México se pone de fiesta ! (symphonique), mardi 18 octobre, 20h, Théâtre des Arts.

. Mémoires d’Oubliettes, Doubles You Underneath (danse), jeudi 20 et vendredi 21 octobre, à 20h30, Théâtre des Arts.

. Bel canto et Brass Band (vocal) de Rossini, Donizetti et Bellini, vendredi 21 octobre, à 20h, et samedi 22 octobre, 19h30.

. La Nuit transfigurée (musique de chambre), Beethoven et Schoenberg, samedi 12 novembre, à 19h30, Théâtre des Arts.

. Bach et Prolongations (vocal), dimanche 13 novembre, à 16h, Théâtre des Arts.

. Aux rythmes de Cuba (symphonique), jeudi 17 et vendredi 18 novembre, à 20h, Théâtre des Arts.

. Récital Albane Carrère autour de Gustav Mahler (vocal), vendredi 25 novrembre, à 20h, Conservatoire de Rouen.

. Viva la Mamma (opéra) de Donizetti, mercredi 30 novembre, à 19h, vendredi 2 décembre, à 20h et dimanche 4, à 16h.

. Corps déployés ou l’éventualité improbable (danse), par le Compagnie Lanabel et Grame, mardi 13 décembre à 20h, Théâtre des Arts.

. Concert du Nouvel An, autour des œuvres de Strauss, Tachaïkovski et Rossini, dimanche 1er janvier, Zénith de Rouen.



Pratique. La totalité de la programmation 2011-2012 est disponible sur le site de l’Opera de Rouen Haute-Normandie :

www.operaderouen.fr