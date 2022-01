Lycéens : le coup de pouce de la Région

Ces coups de pouce prennent plusieurs formes :

-la carte Région 2011-2012, soit 60€ en lycée et 30€ en CFA pour acheter les livres scolaires, 100€ pour l'achat de matériel professionnel, en première année en filière professionnelle majoritairement non tertiaire et en seconde technologique hôtellerie (lycéens et apprentis), 15€ pour le cinéma pour tous la première année d’obtention de la carte, 20€ sont utilisables pour les loisirs culturels ou sportifs (assister à un concert, une pièce de théâtre, un évènement sportif, un festival...) et 15€ les années suivantes, pour tous Nouveau cette année, la première année d’obtention de la carte, les lycéens peuvent utiliser les 20€ pour l'achat d'équipement de sécurité pour la pratique du deux-roues. Informations sur www.lacarteregion.com

-l’agenda du lycéen 2011-2012, destiné à l’ensemble des lycéens haut-normands scolarisés dans un établissement public, privé ou en maison familiale et rurale. Il reprend au fil des pages les principaux dispositifs mis en place par la Région pour aider les lycéens dans leur scolarité : de la carte Région à Atoustages en passant par la cité des Métiers de Haute-Normandie. Côté ratique, on y trouve également les verbes irréguliers anglais, des cartes du monde ou de l’Union européenne. Petit de taille, il se glisse facilement dans les sacs de cours ou même dans une poche.