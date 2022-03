Les futurs boulangers du lycée Georges Baptiste de Canteleu bichonnés

La première pierre a été très officiellement posée le 26 juin. Le Conseil régional de Haute-Normandie va débourser 9,1 millions d’euros pour doter cet établissement spécialisé dans les métiers de la restauration et de l’hôtellerie de salles de pâtisserie dernier cri, de fournils, d’un laboratoire de chocolaterie et même d’un magasin de vente. Par ailleurs, un internat de quinze chambres, trois salles d’enseignement et une salle multimédia verront le jour.

Il s’agit de la deuxième grande opération de modernisation du lycée en moins de dix ans. En 2004, Georges Baptiste “avait été intégralement réhabilité et restructuré”, rappelle le Conseil régional. Le chantier, colossal, avait coûté plus de 26 millions d’euros. Rien n’est trop beau pour les restaurateurs en herbe.