Association "Vie et Espoir" : auprès des enfants malades

Depuis vingt-cinq ans, les bénévoles de l’association “Vie et espoir” donnent de leur temps et de leur cœur pour aider les enfants atteints de leucémie et de tumeurs cancéreuses au service hémato-oncologie du CHU de Rouen et du Havre.Tous les jours, sauf le dimanche, une vingtaine de “visiteurs” se rendent à l’hôpital pour rencontrer des enfants, en particulier lorsque les parents ne peuvent se rendre sur place.



Oublier la maladie

Epaulée par des partenaires de la région, l’association organise des sorties-spectacles ou découverte d’une activité. Elle finance l’achat de consoles de jeux et d’ordinateurs portables. Autant de gestes qui permettent aux enfants de se rapprocher du monde extérieur, dont ils se sentent souvent éloignés. Les familles profitent aussi du soutien de l’association, qui finance des “séjours de ressourcement” : une semaine de vacances pour tenter d’oublier la maladie et garder espoir. “Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Chaque nouvelle personne apporte un œil nouveau pour en faire toujours plus”.

Pratique. “Vie et Espoir”, 1 bis rue de la Rose. Tél. 02 35 88 82 00. Permanences le jeudi de 10h à 12h.