Vol à l'arrachée devant la cathédrale

Dimanche 4 septembre, vers 22h30, devant la cathédrale de Rouen, un individu a dérobé à l'arrachée le sac à main d'une dame originaire de Suisse, âgée de 76 ans. Or, le voleur ne pouvait pas savoir qu'un témoin du vol, un Rouennais né en 1979, se mettrait à courir à sa poursuite. Arrivé au bout de la rue de la République, dans les souterrains du pont Corneille, le voleur a été perdu de vu. Mais police secours, dépêchée sur place, a fini par remettre la main sur l'arracheur de sac, essoufflé et en sueur. Le sac à main suisse, lui, avait disparu ! Heureusement, allait se produire le deuxième acte de civisme de la journée : quelques heures plus tard, un promeneur a découvert le bien et l'a ramené au commissariat de police.