Hôpitaux : mariage confirmé entre le CHU de Rouen et le CH du Havre

“Les mariages de raison sont les plus féconds et les plus durables”, s’est félicité Claude d’Harcourt, le directeur de l’Agence régionale de santé, lundi 19 septembre, lors d’une signature qui avait, en effet, des airs de noces. L’Axe Seine, version médicale, est née. Il s’agit en réalité de la création d’un Groupement de coopération sanitaire entre le CHU de Rouen et le Centre hospitalier du Havre, deux poids lourds français chacun dans leur catégorie. Une quarantaine de coopérations médicales lient déjà les deux hôpitaux.

Cette union devrait permettre d’accentuer cette tendance en matière de soins, d’investissements, de recherche et de formation universitaire. Elle est censée améliorer la prise en charge des patients sur tout le territoire du départment. “Il nous a fallu une seconde pour nous mettre d’accord”, se sont réjouis Valérie Fourneyron et Edouard Philippe, maires respectifs de Rouen et du Havre.

Photo JP Chassenet