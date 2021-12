CHU de Rouen : "Il n'existe pas de modèle de classement" des hôpitaux

Comment réagissez-vous au dernier palmarès du "Point" sur les meilleurs hôpitaux ?

"Chaque palmarès publié dans les médias relève d'une méthodologie qui leur est propre. Il n'existe pas de modèle de classement des établissements de santé qui soit officiellement reconnu à ce jour. Pour autant, informer le grand public sur les niveaux de qualité et de sécurité des soins de nos hôpitaux est une volonté que nous partageons. Sur ce point, nous sommes particulièrement fiers au CHU de Rouen de la certification "sans réserve" obtenue de la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette reconnaissance, acquise sur la base d'un référentiel identique à l'ensemble des établissements de santé en France, nous place en tête des CHU. Notre objectif est de répondre aux besoins de santé de la population par une offre de soins adaptée. Sans chercher à obtenir une meilleure place en augmentant à tout prix notre volume d'activité, ou en réduisant systématiquement notre durée moyenne de séjour. Ces indicateurs doivent être interprétés avec précaution.Nous prodiguons "le juste soin" au service de chacun".

Le CHU de Rouen apparaît parmi les tous meilleurs dans certaines spécialités (maladies infectieuses, chirurgie des tumeurs osseuses, épilepsie...). Cherchez-vous à être un moteur au niveau national ?

"Par ses équipements et l'expertise des équipes hospitalières, le CHU est un pôle de référence régional et national. Il existe chez nous 12 centres d'expertise et de référence dans diverses pathologies et 23 centres de compétences, particulièrement dans le traitement des maladies rares (dont deux centres de référence labellisés)".

Aujourd'hui, CHU et cliniques privées jouent-elles le jeu de la complémentarité ou de la concurrence ?

"Les missions et obligations des hôpitaux publics sont différentes de celles des cliniques privées. Pour autant, nous souhaitons, lorsque qu'il en va de l'intérêt des patients, jouer la carte de complémentarité".

L'excellence médicale du CHU de Rouen passe-t-elle aussi par une excellence de gestion, notamment financière, dans un contexte tendu de ce point de vue-là ?

"Le plan de retour à l'équilibre financier mis en place en 2009 a porté ses fruits et les objectifs ont même été atteints plus tôt que prévu. Améliorer les ressources au plus près des besoins est une condition du développement. La bonne gestion de notre CHU a d'ailleurs été notée récemment par la Chambre régionale des comptes".