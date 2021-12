Hôpitaux : le CHU de Rouen classé 12e par "Le Point"

Au classement général, dominé par les CHU de Lille, Toulouse et Bordeaux, le CHU de Rouen pointe à la 12e place (11e en 2012). Du côté des cliniques privées, la clinique du Cèdre, à Bois-Guillaume, a été classée 35e. Elle est la première de Haute-Normandie. La clinique de l'Europe, à Rouen, suit non loin derrière (40e).

Le CHU de Rouen se distingue notamment dans les maladies infectieuses et du voyageur (5e), la chirurgie des tumeurs osseuses (7e), l'estomac et l'oesophage (8e), le traitement de l'épilepsie (9e), en pédiatrie (10e), pneumologie (10e) et dans le traitement de l'appendicite (10e).

A noter que la clinique Mathilde, à Rouen, est classée première de France pour la chirurgie de l'audition et 3e pour la cataracte. La clinique du Cèdre est classée 2e en prothèse du genou, 4e en prothèse de hanche et chirurgie du pied et 5e en chirurgie de la cheville.