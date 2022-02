Concertation autour des Quais bas rive gauche

Avant que l'équipe In Situ, lauréate du Projet, ne se lance dans la réalisation de l'aménagement des quais bas rive gauche et de la presque île Wellington, une concertation vient de débuter avec les principaux acteurs du territoire qui seront concernés par les modifications apportées.

Ainsi des réunions vont être organisées avec le Grand Port de Rouen, Voies Navigables, la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que les associations de commerçants et les forains. Il est également prévu que des rencontres soient organisées avec les conseillers de quartiers et les rouennais qui s'intéressent à ce sujet.