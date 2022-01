Objectif : "en faire un espace sécurisé et convivial, avec en son centre un cheminement piéton bordé par un espace engazonné", annonce la municipalité. Les traversées piétonnes seront refaites pour devenir plus visibles et accessibles. Début 2014, les "arbres vieillissants", selon la Ville, seront remplacés par un chêne écarlate, deux tulipiers de Virginie et deux arbres aux pochettes.

Le chantier, proposé par le conseil de quartier Gare-Jouvenet, coûtera 16.000€ environ.