Caen. Un homme mis en examen pour le meurtre de Jean-Philippe Autain

Faits Divers. Deux hommes de 24 et 23 ans, originaires d'Hérouville-Saint-Clair, ont été déférés et mis en examen mercredi 18 mai par le juge d'instruction. L'un d'eux a été condamné pour meurtre et placé en détention provisoire dans le cadre de la mort de "JP".