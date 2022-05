Caen. Mort de Jean-Philippe Autain : une cagnotte en ligne est ouverte

"Un dernier geste pour l'une des plus belles personnes que j'ai rencontrées… tu es irremplaçable, unique et tellement bon", "Je l'ai peu connu, mais il était solaire, RIP". Les messages de soutien et de solidarité déferlent sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de la mort de Jean-Philippe Autain, serveur du restaurant La Fringale, dans le quartier du Vaugueux de Caen.

Dimanche 15 mai, une cagnotte en ligne a été ouverte en soutien à la famille du quinquagénaire. "Le moindre euro est le bienvenu, il n'y a pas de montant. Cette cagnotte servira pour les études de sa fille qui actuellement passe son bac… JP voulait l'inscrire à̀ l'école des beaux-arts, une école privée…", indique Léna Géhanne, gérante de l'établissement à l'initiative de la cagnotte. En moins de 24 heures, 5 150 euros ont d'ores et déjà été récoltés.

Pour rappel, Jean-Philippe Autain est mort samedi 14 mai, à la suite d'une agression dont il a été victime jeudi 12 mai, à la fin de son service. Pour l'heure, les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues.