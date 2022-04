[Photos] Caen. Incendie au Key's&Co : une cagnotte en ligne pour aider le coffee shop

"C'est un endroit dans lequel j'avais travaillé, depuis l'ouverture en 2016. J'avais envie d'agir", explique Juliette Le Bret. Cette Caennaise d'origine installée à Paris et fidèle cliente du coffee shop Key's&Co a ouvert une cagnotte en ligne pour récolter des dons à la suite de l'incendie qui a ravagé l'établissement caennais dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 avril. Depuis mardi 19 avril, plusieurs centaines d'euros ont d'ores et déjà été récoltés. "Les Caennais se sont rapidement mobilisés. J'espère secrètement atteindre les 1 000 €", sourit la jeune femme. Une aide fortement appréciée par l'établissement. "On est touchés par cette initiative. On a reçu des centaines de messages de clients. L'assurance va nous aider financièrement, mais cette aide supplémentaire est également très utile", témoigne Stéphanie Telling, co-gérante du Key's&Co.

Pour l'heure, impossible de savoir quand l'établissement pourra rouvrir ses portes. "Des experts en nettoyage de sinistre sont actuellement présents. Ils ont besoin d'un mois de travail pour trier ce qui pourra être réutilisé ou non", poursuit-elle.

La piste de l'incendie criminelle envisagée

"On a retrouvé notre caisse sur le comptoir ainsi qu'un sac rempli de mégots de cigarettes et de bières. Les experts ont également remarqué une intrusion à travers l'une des portes", raconte la propriétaire du coffee shop.

C'est par la police que la jeune femme a appris la triste nouvelle. "Ma mère, co-gérante de l'établissement, a été appelée par la police et s'est rendue aux alentours de 4 heures du matin sur les lieux. Je suis arrivée deux heures plus tard. Tout l'immeuble avait été évacué", continue-t-elle tristement. Selon cette dernière, il est encore trop tôt pour estimer l'ampleur financière des dégâts. "Les pompiers ont mis quatre heures à éteindre les flammes. Il faut attendre l'avis des experts avant de recevoir l'aide de l'assurance", conclut Stéphanie Telling.

En attendant, la jeune femme se concentre sur l'avancée des travaux de son deuxième établissement, Le Keys coffee house, qui devrait ouvrir sur la Presqu'ile de Caen, dans le nouvel immeuble Le Norway face à la bibliothèque.

