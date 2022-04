Bonne table à Caen. Le plein de gourmandises chez Keys&Co

Les pâtisseries sur le comptoir donnent l'eau à la bouche. Le Keys&Co est devenu un passage incontournable pour les Caennais qui aiment se faire plaisir dans l'assiette. Ouvert depuis 2016, l'établissement avait proposé un concept inédit. Un coffee-shop franco-néo-zélandais, dû aux origines des gérantes, Stéphanie et Mylène Croquevieille. "On voulait transmettre la culture du petit-déjeuner et du brunch à l'extérieur", raconte la fille.

Un deuxième restaurant pour la rentrée

L'offre déjeuner a immédiatement fait partie de la carte. Ces fameux "Lunch specials" changent toutes les deux semaines. "On propose souvent un burger et un plat végétarien", poursuit-il. Ce midi-là, j'ai le choix entre le Bourbon Pork Burger ou le Whipped Feta Toast.

J'opte pour le second : deux tartines de pain au levain avec une feta fouettée à l'ail sur lesquelles sont disposées de la betterave rôtie, des noisettes et les fameux œufs pochés. J'avais pour habitude de les déguster sur les avocado toast de la maison. Ça change. Des rondelles d'orange sanguine viennent apporter le côté sucré. Gourmande comme je suis, je termine le repas par un cheesecake au Kinder Country, que je partage avec mon amie. Leur best-seller ? "En salé, nos burgers et nos eggs&co, et en sucré, c'est le cheesecake framboise chocolat blanc", bien que depuis six mois, l'arrivée des donuts a rebattu les cartes. L'établissement dispose d'une centaine de places assises (dont 50 en terrasse), mais "on manque de place en cuisine pour s'amuser un peu plus". Alors, Keys&Co va ouvrir un deuxième restaurant. Son petit frère va voir le jour d'ici la rentrée, sur la Presqu'île, dans le nouvel immeuble Le Norway, face à la bibliothèque. Le "Keys coffee house" disposera d'un plus grand comptoir et ouvrira plus tôt "pour proposer des cafés à emporter aux gens qui passent à vélo". Une dizaine de personnes seront recrutées.

Pratique. Keys&Co, 45 avenue du Six-Juin. Ouvert du mercredi au dimanche. Tél. 02 31 34 60 83.