Alice au pays de Cooper au Zénith

Le père du hard rock théâtral, le lion du eavy metal, sera sur scène, mercredi 9 novembre, au Zenith. Ce félin de la scène n’est pas encore fatigué d’une, pourtant longue, carrière, débutée dans les années 70. Chacune des sorties d’Alice Cooper laisse apparaître un personnage rempli d’énergie, digne de ses débuts. “Alice le terrible” a encore des choses à prouver sur scène.



Pionnier d’un rock théâtral, ou “shock rock” ? Oui, certainement. Ses concerts sont toujours ancrés dans l’innovation et la provocation. Une fausse guillotine et une infirmière transperçant le chanteur de sa seringue, se disputeront la place sur scène. C’est un show très “cru” qui attend son public. Celui qui influença les courants majeurs du punk, du grunge et du rock a manifestement encore quelques petites leçons à donner.



Pratique. Alice Cooper, mercredi 9 novembre, 20h. Zénith de Rouen. Tarifs : de 45 € à 56,50 €. Tel. 02 32 91 92 92.