Allez-vous miser sur Grégoire ?

Tout est parti d’une chanson sur un site internet, et voilà Grégoire, jeune chanteur, produit pour la première fois grâce au vote de nombreux internautes. Et c’est la gloire. Le premier chanteur “virtuel” arrive dans la réalité avec son titre Toi + Moi qui le propulse au plus haut de l’affiche.



Ses premières années ont été rythmées par les chansons des Beatles. C’est à l’adolescence qu’il commence à composer des morceaux. Puis vient le temps des petits boulots. Le décès de ses frères l’amène à réagir en prenant sa vie en main et à tout tenter pour se diriger vers la musique. Les tourneurs ont pris de gros risques en misant sur le jeune homme. Le risque est apparemment payant puisque Grégoire a su conquérir et s’attacher durablement le cœur du public. A chacun de ses déplacements, la foule est au rendez-vous. C’est au tour du Zénith de Rouen de recevoir le chanteur, plébiscité par les internautes.



Pratique. Grégoire, lundi 14 novembre, 20h, Zenith de Rouen, Grand-Quevilly. Tarifs de 24 à 42 €. Renseignements sur le site www.zenith-de-rouen.com ou au 02 32 91 92 92.

(Photo DR)