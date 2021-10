Normandie Impressionniste 2013 : du rêve en perspective

Lors de la conférence de presse, organisée le même jour, Erik Orsenna, président du Conseil scientifique qui accompagne la mise en place de cet événement, s’est montré enthousiaste.



“Une dimension spectaculaire et populaire”

Les Impressionnistes et l’eau, c’est le thème retenu pour le cru 2013. Le programme des expositions qui seront proposées en Haute et Basse Normandie est alléchant . Au Musée des Beaux-Arts de Rouen, une exposition sera bâtie autour de “la couleur réfléchie, l’Impressionnisme à la surface de l’eau.”

Au Havre, c’est le peintre Pissaro qui sera à l’honneur, à travers une soixantaine de ses tableaux majeurs. “Nous voulons montrer le rôle de l’art sur la société et quels changements les Impressionnistes ont apportés avec eux”, a expliqué Erik Orsenna.

En Haute et Basse Normandie, les grands noms et les grands tableaux, venant du Japon et de l’Australie par exemple, ne manqueront pas. “Pour que cette manifestation ait du succès, a souligné Laurent Fabius, président de la Crea, à l’origine du premier festival, il faut qu’elle soit d’une haute qualité culturelle - d’où l’importance du Conseil scientifique - et qu’elle donne à voir de grands chefs d’œuvre. C’est cette dimension spectaculaire et populaire qui ont fait le succès de la première édition.”

La nouveauté 2013 ? Une dimension pluridisciplinaire souhaitée par les organisateurs. La danse, le théâtre, la photographie et le cinéma tiendront donc le haut de l’affiche durant tout le festival. Un premier appel à projet a été lancé, à destination des particuliers et des collectivités, concernant des initiatives culturelles répondant à la thématique. Un deuxième sera lancé en 2012 pour des projets festifs et touristiques.

“Ce seront vraiment de très très belles expositions que vous pourrez voir”, conclut, dans un sourire, Erik Orsenna.