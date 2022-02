La Haute-Normandie toujours à la traîne dans le tri des déchets ménagers

Le dernier bilan national a permis de mettre en lumière l’évolution du tri en France et en région. 75 174 tonnes d’emballages ménagers ont ainsi été triées en 2012 en Haute-Normandie, ce qui représente 41,75 kg d’emballage par habitant et par an. Une performance en deçà de la moyenne nationale (46 kg).

Selon Eco Emballages, les Haut-Normands auraient du mal à bien trier leur verre (28 kg/habitant en 2012 contre une moyenne nationale de 30kg/hab.) Tout n’est pas sombre pour autant car le tri a progressé de 1,32 % dans la région en un an. La Seine-Maritime, qui affiche des résultats très médiocres (39,7kg), est en progression de 3 %.

Des efforts restent donc à faire, spécialement en milieu urbain où l’amélioration des équipements et la sensibilisation sont autant de leviers à mettre en œuvre pour booster le tri.