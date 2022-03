Calvados. Le Département verse 20 000 euros en soutien à l'Ukraine

Le Département du Calvados a annoncé mercredi 2 mars une aide de 20 000 euros pour financer le transport des dons en direction des camps de réfugiés situés en Moldavie. "Un premier convoi prendra la route en direction de Lyon pour rassembler les collectes."

L'ensemble des lieux de collecte est rassemblé sur le site internet de l'association Pompiers Missions Humanitaires.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une grande vague de solidarité souffle sur le département et au-delà, et de nombreuses actions sont menées pour collecter notamment des produits d'hygiène et de première nécessité tels que des vêtements chauds, des médicaments.

