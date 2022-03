[Reportage]. Ils quittent la Normandie pour livrer du matériel en Ukraine

Lundi 28 mars, cinq jours après l'invasion de la Russie sur le sol ukrainien, un couple de Gacé a lancé une initiative pour aider les civils et les soldats ukrainiens.

Originaires d'Ukraine, Arsen et Natalya Deren ont organisé une collecte de produits de première nécessité à l'ensemble scolaire Trégaro de Gacé.

Ils vont ainsi acheminer jusqu'à la frontière entre la Polognes et l'Ukraine divers vivres, couches, piles électriques, lampes torches, tentes, sacs de couchage, vêtements chauds, chaussures de randonnées, couvertures, groupes électrogènes, et autres médicaments.

Le départ a lieu mercredi 2 mars, en fin d'après-midi.

Pour vous faire vivre ce périple de l'intérieur, Sven Geslin, journaliste de Tendance Ouest, effectue ce voyage avec eux jusqu'au village frontière de Medyka, à 200 km à l'est de Cracovie et à 500 km à l'ouest de Kiev, près du poste-frontière de Shéhini, entre la Pologne et l'Ukraine.

Plus d'informations sont à venir.