IMMOBILIER - Les prix en hausse à Rouen

Ainsi, en Seine-Maritime, les prix des appartements affichent globalement une hausse de 0,9 %, à 1 946 € le m2, (contre +2 % en avril). Mais le coût moyen des appartement neufs a augmenté de 4,6 %, par rapport au semestre précédent. A Rouen, celui des appartements anciens à Rouen demeure en hausse: +4,4 %, à 2 261 € le m2. Au Havre, il est en légère baisse : - 0,2 %, à 1 921 € le m2.

Concernant les maisons, leur prix a augmenté globalement sur le département de 4,4 % par rapport au premier semestre 2011. Les maisons anciennes affichent également une hausse à Rouen de 7,2 % et de 7 % dans l’agglomération.

Les terrains baissent

Exception dans ce paysage coûteux : le prix des terrains à bâtir est en baisse : - 3 % par rapport au semestre précédent. “Ces chiffres ne valent pas pour Rouen-même ni les Hauts de Rouen car les terrains étant plus rares, ils sont plus chers,” précisent les notaires de Seine-Maritime. Pourquoi cette baisse ? Avec la multiplication des programmes immobiliers, il faut aller de plus en plus loin pour trouver du terrain à bâtir. Sans compter que le coût des matières premières, et donc des constructions, augmentent. Pour continuer de séduire les acheteurs, les prix baissent.

Repères

. Prix Il existe aujourd’hui une vraie discussion autour du prix de la vente. “Les vendeurs savent que s’ils affichent un prix trop élevé, ils n’auront aucune offre.”

. Plateau nord L’acheteur qui désire s’installer sur les plateaux Nord de Rouen doit être prêt à s’éloigner, car les programmes neufs commencent à se raréfier.

. Spéculation Selon les spécialistes, le marché du neuf n’est plus victime de spéculation. Le prix de construction suit les courbes des prix des matières premières.

. Acquisition Le pourcentage des primo-accédants s’est réduit par rapport à l’an passé : le prix de base pour acheter un bien immobilier neuf est encore plus élevé.

Anne Letouzé

Quartiers : nouvelles tendances rouennaises

A Rouen, les quartiers subissent aussi des effets de mode. “Pour certains d’entre eux, nous assistons à une belle progression”, note le représentant des notaires de Seine-Maritime, Maître Ozanne.



Ceux qui ont la cote

C’est le quartier du Jardin des Plantes qui remporte la palme de la plus forte hausse : + 9,3 % par rapport à 2010 (1980 € le m2 en moyenne).

Vient ensuite le quartier Saint-Hilaire-Les Sapins, dont les prix ont augmenté de 8,4 % par rapport à l’année dernière, avec un mètre carré moyen à 1588 €.

Le quartier centre-cathédrale continue d’attirer, puisqu’on y constate une augmentation de 7,4 %, à 2 425 € le mètre carré.

Avec un mètre carré qui se vend près de 2 328 €, le quartier du Boulingrin affiche une hausse de 6,5 %, par rapport à l’an passé.

Du côté de Saint-Sever, les tarifs sont aussi à la hausse. La perspective d’une future gare rive gauche n’est pas étrangère à cet engouement. Par rapport à l’an dernier, le quartier a vu ses prix augmenter de près de 5,9 %, à 1 988 € en moyenne le m2. “Le déménagement de la gare pour la rive gauche aura forcément un impact positif sur ce secteur, mais cela ne devrait pas se faire au détriment du quartier de la gare actuelle. On y est très proche de l’hyper centre.” Autour de la gare et dans le quartier Saint Gervais, les prix continuent d’augmenter eux aussi. Ils affichent une hausse de 2,3 % par rapport à l’année dernière, à 2 428 € le mètre carré moyen.



Ceux qui n’attirent plus

D’autres secteurs rouennais ont cependant vu leurs prix diminuer par rapport à 2010. C’est le cas du quartier de l’Hôpital qui affiche une petite baisse de 0,1 %. Le mètre carré se vend en moyenne à 2 358 m2. Le quartier Nouvelle préfecture a suivi la même tendance, en affichant une baisse de 0,6 % (2 206 € le mètre carré).

