IMMOBILIER - Le courtage séduit de plus en plus

Les compétences de ce spécialiste restent méconnues, bien que la profession, initiée par le réseau CAFPI, existe depuis une quarantaine d’années. Le rôle du courtier consiste à négocier auprès des banques, pour son client, les conditions de prêt dans le but d’en optimiser le coût du crédit : taux d’intérêt, garantie (hypothèque ou société de cautionnement), assurances emprunteur (décès, chômage, etc. : l’enjeu est important puisqu’elles représentent 10 % du coût du prêt). D’une proposition à une autre, le courtier compare mensualités et conditions du prêt. “Le courtier fait les démarches mais nous laissons le client choisir l’offre qui lui convient”, souligneMarc de Falco, directeur d’agence CAFPI, Rouen.

“La banque va vendre ses produits. Nous, nous sommes multi produits. En un rendez-vous, nous allons comparer plein d’offres. Nous allons trouver la proposition en fonction du projet de chacun”, assure Julian Paris, directeur de l’agence Meilleurtaux.com, à Rouen.

Le courtier doit négocier pour vous la meilleure offre de prêt

On peut les contacter avant votre prospection immobilière afin de leur faire connaître son enveloppe budgétaire, comme après la signature du compromis. Le courtier étudie le plan de financement, le met en place, puis il le présente aux banques. Quelques jours plus tard, il est en mesure de présenter les offres les plus avantageuses. Ainsi, il accompagne dans la démarche jusqu’au jour de la signature de l’offre de prêt, date à laquelle il perçoit sa rémunération. “Elle est de 1 %. Il s’agit des frais de dossier. Nous les touchons en lieu et place de la banque”.