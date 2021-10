Politique: avec "Rouen Ensemble", l'opposition veut sortir de l'ombre

Rouen Ensemble se veut être "un groupe de réflexion et de propositions pour améliorer la vie à Rouen", peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé samedi 26 novembre. Six personnes ont rallié ses rangs: Laurence de Kergal (Nouveau Centre, élue municipale), Christophe Chomant (Gauche Moderne), Salah Benbia (UMP), Nicolas Zuili (centriste non inscrit, élu municipal), Cyrille Grenot (Nouveau Centre) et Bruno Devaux (UMP, élu municipal).

"Nous faisons aujourd’hui le constat d’une gestion municipale qui ne satisfait pas les Rouennaises et les Rouennais, affirme Rouen Ensemble. Ceux-ci souhaitent une majorité municipale unie, qui tienne ses engagements électoraux, qui fasse peser Rouen au sein de son agglomération. Ils espèrent un personnel municipal reconnu et motivé. Ils aimeraient être consultés sur les projets stratégiques comme sur les réalisations de proximité. Ils réclament des élus disponibles et un Maire qui consacre tout son temps à sa Ville. Aujourd’hui nous en sommes loin !"

Présenté comme "un groupe de travail", Rouen Ensemble entend "lever toute ambiguïté sur (sa) démarche : aucun d’entre nous n’a vocation à mener la liste municipale de 2014 ni à intervenir dans le choix de la future tête de liste". Son projet se décompose en cinq axes et entend bannir"la langue de bois" : la remise en état de la Ville, la place de la ville dans un cadre européen, le tissu artisanal et commercial, la vie culturelle, sportive et associative et "la cohérence de la politique municipale".