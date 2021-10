Baqc et sa borne de recharge

Les deux gérants, Christophe Gaillard et Agnès Cresseaux, se penchent sur la question du rechargement des véhicules électriques, de plus en plus présents en ville. Baqc fabrique donc des bornes de recharge pratiques et modulaires, capables de s’adapter à l’environnement urbain.

Comment ça marche ?

L’entreprise joue la carte des concepts originaux, comme celui de la borne de recharge offerte avec panneau publicitaire. Celles-ci sont vendues aux supermarchés ou autres endroits faciles d’accès pour faire le plein en électricité. Ces bornes rechargent le véhicule gratuitement pour 15 ou 20 kilomètres, ce qui permet au client de se déplacer gratuitement pour faire ses courses.

Baqc a ainsi lancé le concept d’accès à la recharge. Le client occasionnel devra appeler un numéro indiqué et composer le code qui lui sera donné pour se servir en électricité. Les clients réguliers seront munis d’un badge pour pouvoir s’alimenter aux bornes.

Pratique. Baqc, 51 rue de la République, à Déville-lès-Rouen. Tél. 02 32 10 38 53. Courriel : christophe.gaillard@baqc.eu