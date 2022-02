Tourville-sur-Pont-Audemer. Des étudiantes normandes se lancent dans les soupes anti-gaspi

Elles sont six étudiantes en BTS technico-commercial au lycée agricole de Tourville sur Pont-Audemer (Eure). Elles s'appellent Émilie, Louise, Emma, Julie, Manon et Marie et depuis plus d'un an, elles ont créé leur association, joyeusement nommée "Les Fées soupes". L'idée, concocter des soupes fraîches à base de légumes abîmés ou en surplus de stock. Elles participent, à Mondeville (Calvados) à la finale du concours "Lance toi et crée ton truc" organisé par Carrefour à la fin du mois de juin 2018.

"Le projet est né en 2017 lors d'une start-up week-end à Pont-Audemer" explique Marie Le Nechet, l'une des fondatrices. "Après 54 heures de travail acharné nous avons été lauréates". Suite à cet événement, elles ont décidé de créer leur association dans le cadre de leurs études. "Les premières soupes ont été vendues en novembre 2017", indique Marie.

Des soupes "anti-gaspi"

Côté saveurs, il y en a pour tous les goûts puisque trois gammes de soupes existent : traditionnelle, gourmande, sucrée salée (petit scoop, la fraise-tomate va sortir prochainement). Leur fournisseur est un maraîcher de la région, situé à une quinzaine de kilomètres du lycée. Les soupes sont uniquement composées de fruits et légumes abîmés ou en surplus de stock. L'objectif est donc de lutter contre le gaspillage alimentaire. "On a mal au cœur quand on voit notre maraîcher jeter des produits bons à manger mais pas vendables. Les gens veulent manger des fruits et légumes parfaits, c'est dommage". La chaîne de vente est quant à elle très bien organisée. Les soupes sont vendues sur le site du Drive fermier de Pont-Audemer. Les clients ont jusqu'au mercredi soir pour commander. Le jeudi matin, les filles récupèrent les commandes et vont chercher leurs fruits et légumes chez le maraîcher. Elles confectionnent leurs soupes au lycée et les vendent dès le vendredi matin.

Des soupes colorées, confectionnées à base de fruits et légumes abîmés ou en surplus de stock. - Duval

Faire évoluer le projet

À la clé du concours de Carrefour, entre 5 000 et 20 000€ pour les dix meilleures initiatives. "On est étudiantes et on a très peu de moyens. Gagner ce concours nous permettrait de faire évoluer le projet et de vendre nos soupes dans des épiceries fines, restaurants et hôtels. On aimerait aussi avoir notre propre local et un stérilisateur pour conserver les soupes."

Vous pouvez voter jusqu'au dimanche 27 mai 2018 pour soutenir leur projet, juste ici.