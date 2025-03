Caen. Ce week-end, le Salon de l'habitat fête ses 30 ans !

Du 14 au 16 mars, le Salon de l'habitat signe son grand retour au Parc des expositions de Caen, pour une édition anniversaire. En effet, il va fêter ses 30 ans. "Déjà, on va faire en sorte que l'ambiance du salon respire cette thématique anniversaire", se réjouit David Brad, directeur du Salon de l'habitat. Il ajoute que "les visiteurs seront gâtés, avec une serre de jardin à gagner", un lot d'une valeur de 4 750€. Le salon sera ouvert durant les trois jours, de 10h à 19h, pour 5 euros.

Les artisans locaux à l'honneur

Parmi les 200 exposants présents, ce sera l'occasion de rencontrer des spécialistes de la construction ou de l'aménagement intérieur et extérieur. Le public pourra aussi profiter d'un marché de potiers et de céramistes, nouveauté qui permettra de dénicher des pièces uniques. Au total, 90% des artisans présents seront normands. "Nous avons un vrai rôle d'animation territoriale", explique David Brad. "Quelque part, on a un vrai impact sur leur visibilité."

Ecologie et sobriété énergétique

En 30 ans, le salon a eu le temps d'évoluer, et notamment de s'adapter aux enjeux actuels. "Depuis 2 ou 3 ans, on propose un salon un peu plus tourné vers l'extérieur", assure David Brad, afin de végétaliser aussi bien les jardins que les balcons. L'écologie ne sera pas en reste, avec une mise en avant des énergies renouvelables et du réemploi. Le directeur du Salon indique également la présence d'un bus SOLIHA, pour permettre de se renseigner sur la bonne approche énergétique.

Des temps forts à ne pas louper

Le public sera convié à une expérience inédite : "Une vente aux enchères caritative" le vendredi soir à partir de 18h45. Un véritable commissaire-priseur proposera une quinzaine de lots offerts par des sportifs ou clubs locaux comme des maillots ou des ballons. Les bénéfices seront ensuite reversés à l'association Habitat et Humanisme qui agit contre le mal-logement dans le département. Le directeur du Salon de l'habitat note aussi la présence du graphiste et illustrateur Thurb. Et ce n'est pas tout, samedi et dimanche après-midi, l'artiste caennais "réalisera en live l'affiche de la Foire internationale de Caen 2025, sur la thématique du Millénaire".

Pratique. Du 14 au 16 mars au Parc des expositions de Caen, de 10h à 19h. Prix d'entrée : 5€. www.salonhabitatcaen.fr.