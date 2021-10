Réouverture de la poste Rouen-Martainville

Dans le cadre de la nouvelle organisation des bureaux de poste, celui de la rue Martainville, à Rouen, a été fermé durant 2 mois pour permettre aux travaux de s'y dérouler. Il a rouvert le mardi 13 décembre. Près de 211000 euros ont été investis pour mener à bien la modernisation de ces bâtiments.

En tout, depuis 2006, 120 bureaux ont été modernisés en Haute-Normandie, ce qui représente un investissement total de quelque 18 millions d'euros.

Le bureau de poste, au 65 rue Martainville, est ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h ; les mardis de 9h à 12h et de 14h à 18h et enfin les samedis de 8h30 à 12h.