Des vitamines dans la tarte

Tarte aux clémentines

Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 30 mn et cuisson : 30 mn





300 g de pâte sablée

8 à 10 clémentines

4 cuillères à soupe d’abricotine



Crème d’Amandes :

40 g de beurre

40 g de sucre

40 g de poudre d’amande

1 œuf

20 g de farine

3 cl de Grand Marnier



Crème pâtissière :

1/4 l de lait

70 g de sucre

1 œuf entier + 1 jaune

40 g de farine

1 gousse de vanille



Préparer la crème pâtissière. Faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue. Battre les œufs, le sucre et la farine. Verser le lait bouillant sur cette préparation. Bien mélanger.

Faire frémir trois minutes en remuant constamment. Laisser refroidir.

Abaisser la pâte au rouleau. En foncer un moule à tarte beurré et fariné. Piquer le fond avec une fourchette.



Battre le beurre ramolli et le sucre. Ajouter l’œuf, les amandes, la farine et le Grand Marnier. Verser sur la tarte.

Faire cuire 25 minutes à four moyen, 180° C (th. 6). Laisser refroidir.

Etaler la crème pâtissière. Disposer des quartiers de clémentines.

Badigeonner d’abricotine.