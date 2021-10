Recherche : Rouen au coeur de l’excellence avec son labex EMC3

La recherche normande a son fleuron : EMC3, pour Energy Materials and Clean Combustion Center. L'objets d’étude de ce laboratoire d'élite : la récupération d’énergie, la diminution de la consommation électrique, le développement de nouveaux matériaux par des méthodes dites éco-compatibles, l’amélioration du carburant et la dépollution des gaz d’échappement. Les Labex - comprenez laboratoires d’excellence (il y en a 100 en France), sont sélectionnés et financés dans le cadre du programme “Investissements d’avenir” du ministère de la Recherche.

700 chercheurs associés

L’Université de Rouen est associée à ce projet regroupant 700 chercheurs. “Sur les thématiques matériaux et combustion, les recherches haut-normandes sont reconnues dans le monde entier”, affirme Mourad Boukhalfa, co-coordinateur du Labex EMC3 et directeur du Coria. “Le Labex nous permettra d’être visible à l’international, où la compétition est très forte. En jouant l’interdisciplinarité, nous pourrons répondre à des offres plus larges”. Le Labex recevra 13 millions d’euros sur dix ans de la part de l’Etat.

Photo CNRS Photothèque/Sylvain GUICHARD