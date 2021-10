Recherche: un nouveau "Labex" à Rouen

Le projet SYNORG (Synthèse organique des molécules à la vie), dirigé par le Pr Xavier Pannecoucke du laboratoire Cobra, hébergé par l’INSA de Rouen, vient d’être déclaré “laboratoire d’excellence” (Labex) par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre du programme “Investissements d’Avenir”. C’est le deuxième Labex pour Rouen et la Normandie, après celui obtenu par EMC3 (Energy Materials and Clean Combustion Center), impliquant plusieurs établissements rouennais.