Ils imaginent les voitures et les avions du futur

Hébergé au coeur du Technopôle du Madrillet dans un bâtiment flambant neuf de 4 700 m2, ce nouveau cocon d’innovations est piloté par l’école d’ingénieurs ESIGELEC et son institut de recherche IRSEEM.

Un savoir-faire local

Constitué de quatre plate-formes-laboratoires, le CISE imagine l’électronique (la mécatronique pour être précis...) de demain, appliquée, principalement, aux industries aéronautique et automobile. Ses ingénieurs y conçoivent et testent les composantes des futurs voitures propres ou sans conducteur, avions électriques, systèmes de navigation, robots... Les questions de consommation énergétique sont centrales. "Nos plateformes nous permettent de faire la démonstration du savoir-faire de notre école et du territoire", indique Eric Durieux, directeur de l’ESIGELEC.

Le CISE a coûté 14 millions d’euros et a été financé par l’Union européenne, l’Etat, la Région Haute-Normandie, le Conseil général de Seine-Maritime, la Crea, la Chambre de commerce et d’industrie de Rouen et l’ESIGELEC.