Recherche : un nouveau campus inauguré au Technopôle

Spécialisé dans la recherche sur les dispositifs électroniques, plus spécifiquement à "l'intégration des systèmes électroniques embarqués et principalement orientées vers les filières automobile et aéronautique, mais plus largement vers l'industrie, l'énergie ou le ferroviaire. Ses ingénieurs planchent notamment sur des projets de systèmes de navigation, de véhicules propres économes, d'avions électriques du futur, de robots, etc.

Le CISE est piloté par le centre de recherches et de technologies IRSEEM de l’ESIGELEC, l'école d'ingénieur basée au Technopôle du Madrillet.