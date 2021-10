Rendez-vous au Hangar 23

Entre les concerts de jazz et les spectacles de danse contemportaine, le Hangar 23 a prévu de s’ouvrir un peu plus aux enfants. Retrouvez toute la programmation :



. Terez Montcalm (jazz), mardi 24 janvier à 20h30.

. Mulatu Astake (jazz), mardi 31 janvier à 20h30.

. Bitter Sugar (danse contemporaine), jeudi 2 février à 20h30.

. Jacques Schwartz-Bart (jazz), samedi 11 janvier à 20h30.

. Gomme (danse contemporaine), mardi 14 février à 20h30

. Rage (danse contemporaine), jeudi 16 février à 20h30.

. La princesse au petits poids (théâtre pour enfants), dimanche 19 février à 16h30.

. Festival Hip-hop en Seine (rap/hip-hop), vendredi 24 février à 20h30.

. Boubacar Traoré (musique africaine), jeudi 15 mars à 20h30.

. Stand alone zone (danse contemporaine), mardi 20 mars à 20h30.

. Abraham inc. (jazz), vendredi 23 mars à 20h30.

. Fiesta Nocturna (jazz) mercredi 28 mars à 20h30.

. Thomas Lebrun et Xavier Lot (danse contemporaine), mardi 3 avril à 21h30.

. Misia (musique latine), vendredi 6 avril à 20h30.

. Absurdus (spectacle pour enfants), mercredi 11 avril à 16h30.

. War Sweet War (théâtre actuel,contemporain), jeudi 19 avril à 20h30.

. Loïc Lantoine (variété et chanson française), jeudi 5 mai à 20h30.

. Le village en Flammes (théâtre actuel, contemporain), lundi 14 mai à 20h30.

. Cinématique (danse contemporaine), vendredi 18 mai à 20h30.

. La forêt musicienne (musique contemporaine classique) mercredi 23 mai, 14h30, 16h, 17h30.

. Grégory Porter (jazz), jeudi 31 mai à 20h30.



Pratique. Hangar 23, Presqu’île Waddington – Pied du Pont Flaubert Rouen rive droite. Billetterie, 16 rue Jeanne-d’Arc Rouen. Tél. 02 32 76 23 23

(Photo C B ARAGAO-BD)