Faites marcher vos méninges avec les Créa’ctifs

C’est la 4e édition des Créa’ctifs, ce concours lancé par la Crea. Pour y participer, il suffit d’avoir entre 18 et 30 ans et des idées. Les projets proposés doivent être originaux, novateurs et prendre place sur le territoire de l’agglomération. Les lauréats reçoivent une aide financière jusqu’à 5 000 €. Les lauréats des années passées ont dit “avoir apprécié la crédibilité qu’offre ce concours”. L’année dernière, sur les 21 projets proposés, sept avaient été récompensés. Dossiers à déposer avant le 11 mai 2012. Infos, www.la-crea.fr