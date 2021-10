Lancement de la cinquième édition de Créa'ctifs

C'est pour soutenir les projets des jeunes entrepreneurs que la CREA a créé ce soutien financier pour les 18-30 ans, habitant sur le territoire ou proposant un projet sur celui-ci. Pour Frédéric Sanchez, Président de la CREA, ce qui compte ce sont "les initiatives, les envies des jeunes talents qui existent sur le territoire, qui doivent être aidés". La Caisse des Dépôts gère les subventions de la CREA, qui peuvent aller jusqu'à 5.000€.

Un jury d'élus et de personnalités qualifiées sélectionne les meilleurs projets autour de grands thèmes comme l'habitat et le logement, l'enseignement supérieur et la recherche, la solidarité, l'environnement et le développement durable, le développement économique, le tourisme, la culture, les sports, la coopération décentralisée (dans d'autres pays) ou encore les services publics. Cette année, un lauréat des éditions précédentes de Créa'ctifs siègera dans le jury.

Les lauréats des années précédentes et leurs projets très différents ont rencontré un vrai succès : Mathieu Bidaux a reçu le Prix "société libre d'émulation" pour son livre sur Ernest Vaughan, Jennifer Gallet "très fière d'être restée dans la région" a obtenu la Licence d'Agence de Mannequins.

Les candidatures pour cette cinquième édition sont ouvertes. Les personnes intéressées ont jusqu'au 13 septembre pour retirer les dossiers sur www.la-crea.fr et poser leur candidature à l'adresse suivante :

La CREA Norwich House 14 bis, avenue Pasteur, CS 50589 76006 Rouen cedex

Ou dans un pôle de proximité à Elboeuf, Duclair, le Trait.

Les résultats seront proclamés à partir du 25 novembre.