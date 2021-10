Unesco : la Vallée de la Seine et la Côte d'Albâtre au patrimoine mondial ?

Verra-t-on un jour un flot incessant de touristes s’extasier devant des boucles de la Seine ou des falaises d’Etretat auréolées de la mention “patrimoine mondial” de l’Unesco (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) ? Le Conseil général de Seine-Maritime veut y croire, même si la route vers le Graal s’annonce périlleuse. Le grand colloque organisé ce jeudi 9 février à l’Hôtel du Département de Rouen sonne comme le top départ d’un intense marathon administratif.

Fin 2013, sauf fâcheux contretemps, après des mois d’études et de négociations, la Seine-Maritime déposera un dossier de candidature. Ce sera la Vallée de la Seine ou la Côte d’Albâtre. Il faudra trancher. Le document atterrira alors sur un bureau du ministère de la Culture ou de l’Ecologie qui, à son tour, jugera bon ou non de le transmettre à l’Unesco, lequel l’examinera longuement avant de décerner (ou non) le titre de patrimoine mondial. Mais les places sont rares.

“Ne pas avoir peur”

Comment est née cette idée de candidature ? En gestation depuis quelques années, elle a été officialisée en janvier 2011 par Didier Marie, président du Conseil général de Seine-Maritime. “Nous avons constaté que le département souffrait d’un déficit d’attractivité”, note l’intéressé. La Côte d’Albâtre, pour l’identité maritime, et la vallée de la Seine, pour l’identité fluviale, se sont sans surprise imposées comme fleurons naturels. “A nous maintenant de montrer le caractère exceptionnel de ces sites en y associant tous les acteurs, publics ou privés”.

Sauf que... un classement au patrimoine mondial ne fait pas rêver tout le monde. Pour la vallée de la Seine, le Grand port maritime de Rouen a ainsi déjà fait part de ses inquiétudes, craignant que le label freine certains de ses développements. Au même moment, le grand projet d’Axe Seine, porté par le gouvernement et les élus locaux, met l’accent sur l’essor du trafic ferroviaire, maritime et fluvial. Développement économique et patrimoine de l’humanité sont-ils compatibles ? “L’idée de conservation selon l’Unesco ne vise pas à tout bloquer”, rassure Didier Marie. Et l’élu Bruno Bertheuil, conseiller général en charge du dossier, d’enchaîner : “Il ne faut pas en avoir peur, mais plutôt essayer de faire en sorte que ce projet soit porté par tous”.

Sur la Côte d’Albâtre, le tableau est lui aussi terni par la présence d’une centrale nucléaire et d’un projet pharaonique d’éoliens offshore. Pas de quoi faire douter M. Marie : “Le Val de Loire a obtenu son classement malgré la présence de centrales nucléaires”. Pour les élus du département, la clé du succès sera dans la capacité à mobiliser. Le Conseil général prévoit d’associer les habitants à l’élaboration du projet. La filière touristique, qui pèse 6,5% de l’emploi en Seine-Maritime, croise désormais les doigts. Un classement au patrimoine mondial peut faire bondir jusqu’à 40% la fréquentation d’un site. “Nous concourrons pour gagner, même si la route est longue. Mais quoi qu’il arrive, nous aurons réussi à y gagner en fierté et en rayonnement”, conclut, philosophe, le président du Conseil général.

La Vallée de la Seine mise sur sa nature et ses artistes

Il peut être culturel, naturel ou mixte. Le patrimoine mondial de l’Unesco a le mérite d’être clair. La Vallée de la Seine, si elle est candidate, devrait se ranger dans la troisième catégorie. Car la limiter au “naturel”, alors que la Seine est l’un des fleuves d’Europe les plus modifiés par l’homme, serait risqué. Le projet sera donc mixte, puisque le fleuve et ses paysages furent des sources d’inspiration de premier ordre dans la peinture ou la littérature des siècles passés, de Corneille à Monet en passant par Maupassant ou Flaubert. Et source d’inspiration religieuse, car la vallée compte quelques abbayes de renom : Jumièges, Saint-Wandrille ou Saint-Martin-de-Boscherville. “La relation entre le patrimoine naturel et artistique n’est pas compliquée à démontrer”, résume Didier Marie. La France ne compte pour l’heure qu’un seul site “mixte” classé au patrimoine mondial : le Mont-Perdu (Pyrénées).

Fierté. Selon une étude menée en 2010, 94 % et 89 % des habitants de Seine-Maritime souhaitent que leur littoral et la Seine soient davantage mis en valeur.

Au travail. Dans les semaines à venir, le Conseil général va mettre en place des comités stratégiques et scientifiques et fera appel à plusieurs universitaires.

Compétition. La Seine-Maritime est loin d’être la seule à postuler au patrimoine mondial.

Les voisins bas-normands défendent ainsi leurs plages du Débarquement.

Le Havre. Le département compte déjà depuis 2005 un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco : la ville du Havre et sa reconstruction signée Auguste Perret.

