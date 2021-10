Musique : pourquoi le 106 dépasse toutes les espérances

"Je n’ai aucun doute sur le succès du 106”, déclarait en novembre 2010, confiant, Laurent Fabius, le président de la Crea. Le hangar portuaire de la rive gauche transformé en salle de musique donnait alors son tout premier concert. Clairement formulé, l’objectif était d’attirer 50 000 spectateurs lors de la première année d’exploitation. Objectif pulvérisé. En novembre dernier, soufflant sa première bougie, le 106 affichait déjà 63 000 entrées et 110 concerts au compteur.

Aujourd’hui, le hangar aux grues jaunes s’est fait un nom en France, se permettant d’attirer quelques pointures nationales et internationales, de Cali à Ayo en passant par Patti Smith ou Herman Dune, pour ne citer qu’eux. Retour sur une réussite made in Rouen.



Un public réputé “chaleureux”

“Nous n’avons pas poussé les autres. Il y avait un vrai manque et donc une vraie demande à Rouen en matière de salle de concerts. L’hypothèse est en train de se vérifier”, analyse Jean-Christophe Applincourt, le directeur du 106, qui n’hésite pas à positionner sa salle “dans le peloton de tête national”.

Lui et Danielle Pignat, conseillère déléguée de la Crea en charge du 106, en sont persuadés : “La salle participe à faire connaître Rouen et à améliorer son attractivité, notamment auprès des étudiants”. Avec un prix du billet “30 à 50 % moins cher qu’à Paris”, à qualité égale, le hangar serait rapidement devenu une référence dans le grand Ouest français.

“Les producteurs que je rencontre me disent que l’argent public a été placé au bon endroit”, rapporte Jean-Christophe Applincourt, qui estime aujourd’hui que sa salle doit “encore progresser vers des groupes et artistes plus pointus”. Mais c’est d’abord en s’attachant la fidélité et la confiance d’un public (et c’est bien parti), qu’un lieu culturel peut s’éloigner petit à petit des sentiers battus. “Nos 200 abonnés, justement, sont pour nous des éclaireurs”.

Le 106 observe, s’adapte et ose, parfois. Toujours dans les limites du raisonnable. “Nos marges de manœuvre ne sont pas si larges, nuance Jean-Christophe Applincourt. L’équilibre financier est un impératif”. Autrement dit, le 106 ne cassera pas sa tirelire pour faire venir une star à tout prix. “Mon rôle, c’est aussi de calmer les ardeurs des producteurs”, reconnaît le directeur des lieux, en homme d’expérience.

Si le 106 séduit le public, il plaît aussi aux artistes, assure Danielle Pignat : “Dès la conception de la salle, nous voulions que ces derniers soient bien accueillis”. Proche du centre-ville, l’infrastructure propose ainsi des loges ou un restaurant de qualité. “Et je crois qu’ils apprécient aussi le public rouennais, qui se révèle très chaleureux”, estime, presque étonné, Jean-Christophe Applincourt. Pour lui, la salle est l’un des seuls lieux culturels de l’agglomération rouennaise à réunir des spectateurs de toutes les générations et de tous les horizons sociaux. “Nous sommes convaincus du rôle social positif de la musique, affirme Danielle Pignat. Faire vivre une grande salle, c’est un pari à long terme”.

Thomas Blachère

“Un lieu d’intérêt général, un réseau”

Le 106 ne se limite pas aux concerts. Expositions, conférences, travaux avec des scolaires, accompagnement des jeunes talents locaux... la salle de la Crea remplit “une mission d’intérêt général”. Impliquée dans le Réseau des musiques actuelles de Haute-Normandie (RMAHN), chargé de détecter et soutenir de jeunes groupes régionaux, la salle rouennaise dispose de cinq studios d’enregistrement, ouverts à tous, où travaillent trois employés à plein temps. Les Rouennais de Christine, Elisa Jo ou Dead Rock Machine, par exemple, sont passés par là. “Nous parrainons six groupes locaux chaque année”, détaille Jean-Christophe Applincourt. Avec l’ambition de leur faire franchir le cap vers la professionnalisation. Mais le 106 invite également des artistes de très grande notoriété en résidence. En 2012, Wax Tailor ou Dionysos répèteront ainsi leurs gammes sur la rive gauche. Histoire de provoquer une saine émulation.

Repères

Statut. Ni entreprise, ni association, c’est un établissement public local financé à 60 % par des subventions publiques et du mécénat, en l’occurence celui de La Matmut.

Salles. Le 106 compte deux salles de concert : la grande (1148 places) et le Club (318 places). Quinze salariés y travaillent à plein temps, dont trois dans les studios.

Innovations. En juin, avec l’événement “No(w) future”, le 106 proposera des spectacles hors de ses murs. Le “brassage des publics” est l’une de ses ambitions.

Pépinière. 290 groupes, pour beaucoup issus de l’agglomération, ont fréquenté les 5 studios du 106. “C’est du potentiel pour le futur”, selon Jean-Chistophe Applincourt.