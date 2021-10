Rouen. Tallisker: une Rouennaise en lice pour chanter à Rock en Seine

Une jeune chanteuse de Rouen (Seine-Maritime) pourrait bien figurer à l'affiche du prestigieux Rock en Seine (Paris) cet été. Deux ans à peine après ses premiers pas dans le monde de la musique, Eleonor Chomant, connue sous le nom de scène Tallisker, fait partie des 15 finalistes du concours Firestone qui permet aux internautes de choisir quel jeune talent se produira sur la scène du festival au mois d'août.

Les fans de la jeune chanteuse ont jusqu'au dimanche 28 mai 2017 pour voter en ligne pour leur favorite. "Je compte sur les Rouennais qui sont fiers de leur scène locale, sourit Eleonor. Rock en Seine, ce serait aussi l'occasion de mettre en avant ma professionnalisation en tant que musicienne qui a été assez rapide.

Des bars de Rouen à la scène parisienne

"J'ai eu beaucoup de chance, reconnaît la chanteuse de 29 ans. Le parrainage du 106 a été un véritable tremplin. Comme beaucoup de groupes locaux, j'avais avant fait les incontournables de la scène rouennaise, l'Emporium, le Saxo… Le 106 m'a vraiment épaulée sur le plan technique, artistique… Ça n'a duré que six mois mais j'ai fait des progrès énormes et j'ai ensuite eu les InRocks Lab, les Inoïs au Printemps de Bourge et puis un tourneur s'est intéressé à moi."

Toucher un nouveau public

Avec sa musique, mélange de classique et de contemporain, l'artiste qui entend "corrompre le violoncelle avec des choses plus urbaines" espère aujourd'hui décrocher sa place pour le festival. Un coup de pouce qui serait le bienvenu après la sortie de son nouveau clip, Cirrus, issu de son deuxième EP et prévue en juin.

Une scène de cette ampleur "serait une première pour moi. Le plus grand public que j'ai eu c'était il y a deux ans au 106 où il y avait 1 200 personnes et ça avait été une super expérience. Je voudrais bien renouveler ça", se prête-t-elle à rêver.

