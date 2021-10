Rouen : le clocheton joue les funambules

Le clocheton Nord-Est, celui-là même qui était tombé lors de la tempête de 1999, retrouve sa place en haut de la flèche de la cathédrale. Le processus de remontage de la structure en inox qui viendra supporter les décorations de cuivre a commencé.

Un chantier, 100 mètres au-dessus du sol

“C’est tout un symbole : ce clocheton est celui qui est tombé le premier, indique Pierre-André Lablaude, architecte en chef des monuments historiques. Cela va nous permettre aussi de voir comment se passe le remontage et comment nous organiserons les suivants.” A presque 100 mètres de haut, sur les échaffaudages, les ouvriers, entre mardi 14 et mercredi, 15 février, ont placés les six modules de la structures et les deux arcs boutants, amenés tout là-haut par un grue. Chacun d’entre eux pèse entre 1,5 et 2,2 tonnes.

“Une fois l’ossature remontée, les couvreurs entreront en scène, explique Paul-Franck Therain, ingénieur du patrimoine à la Direction régionale des affaires culturelles. Il faudra entre cinq à six semaines aux sept couvreurs pour replacer les 2 000 pièces de cuivre d’ornemantation du clocheton.”

Les trois autres clochetons seront replacés en même temps, entre fin 2012 et début 2013.